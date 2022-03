Býk

V poslední době jste roztěkaní a nevíte, co se s vámi děje. Stále se za něčím ženete, ale není to ono. Milí Býci, najednou chcete sportovat anebo popřípadě hubnout. Jenomže byste si měli dávat pozor na úrazy. Do všeho se ženete až moc rychle.