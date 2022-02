Ve zdravém těle zdravý duch. Jasným příkladem je Josef Kvita (70) z Kopřivnice. Covid ho jako rizikového jen „pohladil“, a to i přes jeho vadu na srdci! „Za vším je kondice,“ usmívá se Josef Kvita (70).

Sportovní nadšenec zasvětil život těm nejtěžším aktivitám. „Naběhal jsem přes 120 tisíc kilometrů, z toho 26 maratonů. Mám za sebou několik Jizerských padesátek, letos se chystám na Vasův běh,“ zmínil Josef Kvita legendární švédský závod na běžkách, dlouhý 90 kilometrů.

Podle svých slov už nezůstal jediný vrchol Vysokých Tater, na kterém nebyl. „Všechny, které vylézt šly, jsem vylezl,“ říká nezdolný muž.

Důchod? Ještě se necítím!

Pana Josefa zatím ani nelze nazvat důchodcem, stále se totiž věnuje své profesi, kterou je elektromontér. „Prodloužil jsem v jedné kopřivnické firmě o další rok,“ usmál se.

„Moje práce je svým způsobem taky takové sportování, každou chvíli jsem na nohou, takže si ji stále ještě nějakou dobu dopřeju,“ dodal s nadsázkou.

Covid ho neskolil

Jeho kondice je na takové úrovni, že neskolil ani koronavirus. „Jsem přesvědčený, že to bylo díky fyzičce. Stále se cítím velmi dobře,“ řekl Kvita a dodal: „Tři dny jsem byl trochu unavený, ale pak už mě svrběly nohy a musel jsem vyběhnout i v karanténě v noci do lesa,“ přiznal s tím, že jeho manželku covid naopak na několik dní „položil“ do postele.

"Železný muž" si přesto uvědomuje, že nejmladší už není a jisté zdravotní neduhy přijdou. „Jedna už přišla, našli mi vadu na srdeční chlopni, jsem pod dohledem kardioložky,“ přikývl Kvita. „Po covidu jsem upravil životosprávu a na radu paní doktorky upravil tréninkové dávky,“ dodal.

„Pan Josef je zářným příkladem toho, že díky skvělé kondici lze překonat i tak nevyzpytatelnou nemoc jako covid. Návrat ke sportu je ale nutný postupně a nejlépe po individuální konzultaci s lékaři,“ radí kardioložka nemocnice AGEL Třinec-Podlesí Darina Krausová, která na Josefa Kvitu dohlíží.