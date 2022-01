Ve čtyřech letech sledovala Karolínka Beličinová (7) z Třince své rodiče, jak plavou v ledové řece. Zalíbilo se jí to natolik, že do „ledárny“ vlezla také a nyní je už ostřílenou otužilkyní.

Z děvčátka se stala ledová princezna. V partě lidí z Třinecka a Českotěšínska, která si říká Ponořiči, patří už k ostříleným mazákům. Její dvojče Teodorek odvahu zatím sbírá a fandí rodině na suchu.

„Šlo to hned a bylo to fajn,“ vybavila si holčička první zkušenost mezi krami. „Když jsem o zimním koupání říkala spolužákům, říkali, že by to taky chtěli zkusit,“ dodala Karolínka, která si myslí, že je díky tomu zdravější.

Je nejmladší

Kombinéza, tričko, ponožky dolů a šup do plavek za pomoci mámy. Na hlavu čepici a než se svlečou ostatní, Karolínku zahřívá alespoň župan. Mezi dospělými sice není jediné otužilé dítě, ale rozhodně nejmladší.

Pak už jen společné foto a hurá do vody za dohledu táty. Pět dřepů a dost. „Dětem stačí pár desítek vteřin maximálně minuta,“ řekl otec Karel Beličin, který je na dcerku pyšný.

Lékař: Nenutit, podpořit a dohlížet

Třinecký lékař Petr Matloch (36) otužování dětí fandí. Podle něj je nejlepší, aby začaly doma postupně. Například omýváním obličeje, rukou a nohou studenou vodou. „Nebo se mohou pravidelně chvilku proběhnout venku v lehkém oblečení. U zimního koupání napoprvé stačí, když vodu otestují po kotníky,“ podotkl.

Každé dítě je jiné, a samo si určí, co je mu ještě příjemné a co ne. Stačí ho nasměrovat. „Děti ještě nemají plně vyvinutou termoregulaci a obranyschopnost. Jakmile vylezou z vody, musí se rychle osušit, pořádně obléci a zahřát u ohně nebo pohybem,“ poradil Matloch.

VIDEO: Otužilci v Brně se koupali na Nový rok ve Svratce.

délka: 01:02.63 Video Otužilci v Brně se koupali na Nový rok ve Svratce. Miroslav Krupica