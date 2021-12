O odkupu rozhodli v pondělí zastupitelé. Vlastník, firma podnikatele Kamila Kolka, je v likvidaci. „Mám velkou radost, že zastupitelé koupi schválili. Pro Opavu je Breda srdeční záležitostí a ukázalo se, že mnoha lidem není osud této krásné budovy lhostejný. Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím tomu, že se nám společně podaří do Bredy navrátit život a jeho bývalou slávu,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

Město v objektu podle něj plánuje propojit komerční aktivity, služby pro občany a výstavní či umělecké a další nekomerční aktivity. Město bude kupovat 100 procent majetku a navíc vše půjde přes notářskou úschovu. „Teprve až bude objekt převeden na město, peníze budou zaplaceny,“ řekl primátor, odkup od začátku prosazoval.

„Budova je zatím v dobrém stavu. Máme na to třeba i dvě volební období, abychom našli využití,“ uvedl primátor. Důležité je podle něj nyní především opravit střechu a prosklenou kopuli, aby do budovy nezatékalo.

Lidé přispěli

Před zastupiteli dnes vystoupili i iniciátoři kampaně Rozsviťme Bredu. Lidé v ní přispěli bezmála 600 tisíc korun na osvětlení stavby v době adventu a na nejnutnější opravy. Akci iniciovala Linda Bittová a sochař Kurt Gebauer.

„Nikdo jiný než město Bredu zachránit nemůže. Lidé jsou nadšení, pro Opavu to je jako Hradčany. Co tam potom bude, je věc další debaty a koncepce. Máme tady úžasnou sbírku afrického umění, máme tady fotografický institut,“ řekl Gebauer, který nabízí i svá díla.

V době svého otevření v roce 1928 byla Breda největší obchodní dům v republice. Stavba z roku 1927, která vznikla přestavbou původního obchodního domu, nyní chátrá.

Tržnice i galerie

Podle plánu představeného zastupitelům by objekt měl být z jedné poloviny využíván komerčně, z druhé pak pro veřejnoprávní účely. Provoz budovy by město neměl výrazněji finančně zatěžovat.

Do budovy s 10 000 metry čtverečními plochy chce vedení radnice investovat bezmála 300 milionů korun. Projekt počítá s tím, že ve dvou z šesti pater vznikne celoroční tržnice a další prostory pro komerční využití. Další patro by město využilo pro komunitní centrum. Prostory včetně tanečního sálu by měly sloužit například spolkům. V dalších dvou patrech by pak vznikly galerie - jedna sestavená z afrických sbírek Blaty a další ve spolupráci s Institutem výtvarné fotografie.

