Doma asi překážel, je velký bezmála jako dospělý chlap. Putoval tak nemilosrdně k popelnicím. Obrovský tygr z třineckého kontejneru na odpadky se přes půl kraje dostal až na skládku do Horního Benešova na Bruntálsku. Tady na něj čekalo nové „poslání“ - stal se hlídačem.

Původní majitel plyšáka nemohl tušit, co se stane s hračkou poté, co ji vyhodí. Nejdříve tygra popeláři vysypali na třineckém překladišti, pak ho velkým kontejnerem převezli na skládku do Horního Benešova.

Přestože putoval s dalším komunálním odpadem, cestu zvládl bez újmy. Tam si ho všimli pracovníci a posadili jej ke sloupu u vjezdu do skládky jako strážce a opatrovníka.

„Takto sedí venku už několik měsíců, kožíšek už nemá úplně čistý, ale stále vyvolává úsměv na tvářích řidičů a zaměstnanců skládky,“ uvedla s úsměvem Ivana Kubacká z třinecké odpadové firmy Smolo.

Vyhození tygra bylo možná i symbolické. „Když před časem třinečtí hokejisté porazili Bílé tygry z Liberce, použila jsem fotku s nadsázkou jako důkaz, že v Třinci jsme to věděli už dávno, že Bílý tygři neskončí dobře,“ řekla mluvčí firmy Dorota Havlíková.

