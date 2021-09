O chatu s pozemkem 2000 m2 projevili zájem tři lidé. Z její koupě se však neradoval ten, kdo nabízel nejvíc, ale kdo se přihlásil první.

„Vlastně ji koupil za odhadní cenu 80 tisíc. Tak si to na návrh starosty odhlasovali,“ vysvětluje jeden ze zájemců Michal Handl. Na realitním trhu by za nemovitost utržili mnohokrát více.

Cena by šplhala daleko výš

To potvrzuje i realitní kancelář Sting, která by ji nabízela za 590 tisíc korun. „Udělali nám posouzení, ale vzhledem k dnešním cenám realit by to mohlo vyšplhat i na 800 tisíc,“ dodal Handl.

Starosta Josef Havlík se hájí tím, že obec nikdy nekupčila s pozemky. „Neudělali jsme při schvalování žádnou chybu,“ řekl Blesk.cz stručně. Ministerstvo vnitra uvedlo, že podobné záležitosti jsou výlučně v kompetenci zastupitelů.

Jen jeden proti

Proti byl jediný zastupitel Aleš Polcr. „Připadá mi to zvláštní. Měli bychom akceptovat nejvyšší nabídku. Prodat za odhadní cenu je tržní nesmysl,“ povzdechl si.

Další ze zájemců Miroslav Pavlica, který neúspěšně navrhoval, aby se k chatě vyhlásilo výběrové řízení, na vedení obce i zastupitele ale už podal trestní oznámení za zneužití pravomoci úřední osoby.

Zákon mluví jasně

Tím, kdo zkoumá, zda obce jednají s péčí řádného hospodáře, je podle ministerstva vnitra krajský úřad, případně auditoři. „Posuzují, zda provedená majetkoprávní dispozice byla pro obec ekonomicky přínosná,“ sdělila mluvčí ministerstva Hana Malá.

Obec má ze zákona stanoveno, že při prodeji obecního majetku musí postupovat hospodárně. Pokud náležitým způsobem nezdůvodní prodej obecního majetku za cenu nižší, než je cena skutečná, tedy tržní, je takový prodej neplatný.