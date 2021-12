Ostravská krajská státní zástupkyně Petra Tittková skončila v září ve funkci. V opilosti způsobila dopravní nehodu a už za to byla pravomocně odsouzena.

Nehoda se stala loni na konci dubna v ostravské části Koblov. Viníkem nehody byla právě státní zástupkyně Tittková, která nadýchala policistům takřka tři promile!

Hájila se, že se opila kvůli obavě o svého osmdesátiletého otce. „Měla jsem strach, že se otec možná nakazil (koronavirem - pozn. red.),“ uvedla v únoru u soudu. Natolik jí to prý znervóznělo, že si v práci otevřela lahev tvrdého alkoholu.

„V té práci jsem sáhla prostě po alkoholu. Bohužel jsem pak sedla za volant, způsobila nehodu. Velice mě to trápí, udělala jsem velikou chybu,“ dodala.

Zraněná v depresích

Při nehodě se zranila, vážně zraněná byla i řidička (48) nabouraného vozu. Ze zranění páteře a pohmožděninami léčila pět týdnů. „Deprese mívám dodnes, do práce mě vozí přítel, to někdy prostě nemůžu,“ uvedla v únoru u soudu Miroslava Friedrichová, která pečuje 25 let o seniory v Háji ve Slezsku, kam dojíždí z Orlové. Nehoda její auto totálně zdemolovala.

U soudu Titiková uvedla, že svého jednání hluboce lituje a stydí se za něj. Zraněné ženě se omluvila a poslala jí přes 60 tisíc korun. Za to, že v pracovní době pila, jí Kárný senát Nejvyššího správního soudu snížil loni v prosinci plat o 20 procent na dobu deseti měsíců.

Pro mosteckou soudkyni obžalovanou z jízdy v opilosti vznikne další posudek: „Neřídila od pangejtu k…

Bourala už dříve

S alkoholem měla ale zástupkyně problém již dříve. Kárné žalobě čelila i v roce 2004, kdy způsobila také dopravní nehodu pod vlivem alkoholu! I tehdy měla tři promile. Před budovou zastupitelství v centru Ostravy zlomila dopravní značku a narazila do dvou služebních vozů policie.

Policie tehdy případ uzavřela, aniž vznesla obvinění. Žena dostala kárný trest. Tehdy tvrdila, že naměřenou hodnotu na alkoholtestru mohly způsobit například léky.

