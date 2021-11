Lašské muzeum v Kopřivnici na Novojičínsku se v pondělí zhruba na půl roku uzavře. Vznikne v něm nová expozice věnovaná místnímu rodákovi Emilu Zátopkovi, od jehož narození příští rok uplyne 100 let.

„Měla by proběhnout i rekonstrukce střechy muzea, opravy fasády a další drobné práce, které nám, doufejme, pomohou připravit Lašské muzeum na další léta téměř každodenního provozu,“ uvedl vedoucí muzea Pavel Dvořák. Znovu otevřít by se muzeum mělo v polovině příštího roku.

Nová výstava vznikne v místech, kde jsou nyní expozice věnované kopřivnické keramice a malíři Zdeňku Burianovi. „Obě se teď zruší, sbírkové předměty se odstěhují do depozitáře,“ řekl kurátor. V budoucnu by podle něj obě expozice mohly být vybudovány znovu na jiném místě a v jiné podobě.

Tři části výstavy

Expozice věnovaná Zátopkovi bude mít tři hlavní části. „První složka by měla představit Zátopkův život v těch klasických konturách - kde se narodil, kde pracoval, důležité momenty v osobním životě,“ řekl Dvořák. Druhá část expozice se bude věnovat Zátopkovým sportovním úspěchům.

„Třetí část, pro mě asi nejzajímavější, by se měla pokusit představit jednak jeho potýkání se s režimem, kdy musel fungovat v souvislosti s komunismem. Zároveň by se měla věnovat Zátopkovi jako kulturnímu fenoménu, to znamená, jak se objevoval ve filmech, v knihách, na různých sběratelských předmětech, jak jsou po něm pojmenována místa a podobně,“ upřesnil Dvořák.

Bude mít i sochu

Zátopek, který se narodil v Kopřivnici 19. září 1922, byl jedním z nejvýznamnějších sportovců české historie. Na olympijských hrách v Londýně a Helsinkách v letech 1948 a 1952 získal čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili, včetně trojkombinace tratí na 5000 metrů, 10 000 metrů a maratonu. Trojnásobný vítěz ankety o nejlepšího sportovce světa byl v roce 1999 vyhlášen českým olympionikem století. Zemřel v listopadu 2000.

Expozice nezapomene ani na Zátopkovu ženu Danu, která byla rovněž olympijskou vítězkou. V hodu oštěpem vybojovala jedno zlato a jedno stříbro.

K Zátopkovu výročí chystá město i další akce. Například na pěší zóně v centru chce svému rodákovi odhalit bronzovou sochu. Lidé na ni mohou přispět ve veřejné sbírce.

VIDEO: Zátopek je příběhem uhrančivého sportovního a životního osudu: Jak jej vnímají Ondříček, Issová a spol.?

délka: 01:12.64 Video Zátopek je příběhem uhrančivého sportovního a životního osudu: Jak jej vnímají Ondříček, Issová a spol.? Falcon