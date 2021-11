Jak tedy vybrat tu nejlepší, když se restaurace v soutěži pochlapily? „Vytknout se dají je drobnosti. Někdo dal do zelí mouku, která tam nepatří, jiný použil místo výpeku omáčku, měl trochu tužší knedlíky nebo maso méně šťavnaté,“ uvedl ředitel místní střední gastronomické školy Lukáš Smutný.

Podle učitelky odborného výcviku Ivany Fabové se dá s husou skvěle experimentovat. „Pro nás je nejdůležitější vůně, vzhled, chuť, vhodnost přílohy. Oceníme i originalitu,“ zmínila pedagožka.

Spousta koření

Perníkové koření, povidla, tymián, hruška, zázvor, to všechno se dá při svatomartinské husy použít. „Umění je chutě nakombinovat. Když se to povede, jde o úžasný zážitek,“ zmínila Fabová, zatímco si pochvalovala, jak perfektně se kuchaři podařilo vyvážit chuť červeného a bílého zelí.

Vítěz až v pondělí

Velké tažení za husou se očekává v restauracích přes víkend, proto porotci místo, odkud jim na stůl přiletěla ta nejlepší, prozradí až v pondělí.

„Nechceme způsobit, že by v jedné konkrétní restauraci nastal velký nával hostů. Vážíme si toho, že vzhledem k současné době, se ještě najdou zařízení, které se s námi pustí do klání,“ vysvětlila organizátorka soutěže Lucie Talavašková. Svatomartinské husy mají restaurace v nabídce od 350 do 500 korun.

Recept: Svatomartinská konfitovaná husa

Potřebujete: husu, kmín, majoránku, sůl, 1 kg sádla

Postup: Husu omyjeme, rozpůlíme, osolíme, posypeme majoránkou a zabalíme na den, dva do fólie a dáme do ledničky.

Třetí den v pekáčku pomalu rozpustíme kilo sádla, do kterého husu ponoříme. Vložíme do trouby na 100 stupňů a necháme péct zhruba 7 hodin. Poté vyndáme maso ze sádla a 20 minut grilujeme, aby mělo křupavou kůrku.

VIDEO: Svatomartinská husa pečená pět hodin.