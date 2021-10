Už 70 let chodí návštěvníci do jedné z největších zoologických zahrad v Česku, Zoo Ostrava. Počátky provázely obrovské problémy, podmínky byly šílené, zvířata i krmivo se sháněly těžko a ředitel úřadoval v kamrlíku ve stáji.

S nápadem zřídit v parku vedle dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách malý zookoutek, přišel první ředitel zoo Bohumil Vítek. Otevřen byl 26. října 1951. Správa zoo byla zřízena ve stájích, měla jen 3x5 metrů. K prvním chovancům patřil srnec, dvě srny a pět bažantů.

Zookoutek brzy plnily davy zvědavců, provoz byl stále velmi provizorní. V 50. letech nebyl k mání stavební materiál ani krmivo, na skladování masa fungovala jedna lednička. K sehnání nebyla ani samotná zvířata. Dodávaly je pražská zoo a cirkusy.

V Evropě jsou pojem

„Brzy se hledala vhodnější lokalita pro novou zoo. Volba padla na areál Velkého ostravského lesa ve Slezské Ostravě,“ uvedla současná mluvčí Šárka Nováková. Nová zoo se otevřela 1. května 1960, lidé chodili takřka po staveništi, ale areál „rostl“.

Za 70 let ušla zoo velký kus cesty, od modernizace pavilonů až po odchov vzácných zvířat. „Je z ní moderní instituce zaměřená na aktivní ochranu přírody. Je zapojena do 70 evropských záchovných programů, čtyři z nich řídí,“ řekla Šárka Nováková.

Ostravské zvířecí legendy

Do srdcí chovatelů i návštěvníků se nesmazatelně zapsalo několik zvířat, které se staly legendami. Patří mezi ně slon Pepík, který zažil i stěhování z Ostravy-Kunčiček do nového areálu ve Slezské Ostravě. Zahynul tragicky pádem do příkopu v roce 1964.

Lidé si pamatují i slonici Soňu, orangutana Bimba či lední medvědici Vegu. Také hrocha Honzu, který žil v zoo dlouhých 50 let, než v roce 2018 uhynul. Erbovním zvířetem zoo je právě hroch. Je zde chován nepřetržitě od roku 1967 a v Ostravě mu vedou i evropskou plemennou knihu. Nejpopulárnějším zvířetem dneška je sloní slečna Rashmi (10), narozená přímo v zoo.

Druhá největší u nás

V současné době zoo chová na zhruba 100 hektarech více než pět tisíc zvířat. Rozlohou je po Chomutovu druhou největší zoo v Česku. Postupně zde vznikají nové pavilony, velké přírodní výběhy či průchozí expozice.

Nechybí herní koutky pro děti, odpočinková místa či klidové zóny. Součástí zoo je Botanický park s 6 kilometry naučných stezek, které návštěvníky provedou unikátním prostředím s nespočtem vzácných rostlin.

VIDEO: V Ostravě se loni v březnu narodilo mládě šimpanze hornoguinejského.

délka: 02:09.44 Video V Ostravě se narodilo mládě šimpanze hornoguinejského Zoo Ostrava