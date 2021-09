Juraj (54), jeho přítelkyně Ivana (40) a kamarád Miroslav (†70) popíjeli před rokem v bytě v novojičínské Vančurově ulici. Alkoholový dýchánek doplnilo sledování porna. Erotické vzplanutí seniora k podstatně mladší ženě ale skončilo smrtí. Juraj si má odsedět osm let.

Alkoholem značně posilněný Miroslav se při sledování choulostivých scén začal dvořit a dokonce slibovat manželství stejně podroušené Ivaně. To ale nelibě nesl neméně opilý recidivista Juraj.

Podle obžaloby nejprve namlátil »své« Ivaně. Poté pěstmi skolil k zemi Miroslava. Ten se ale týlem hlavy praštil o sporák a vykrvácel. „Na nic si nepamatuji, jen to, že ležel na zemi, a už nemluvil. Jsem nevinný,“ vykřikoval Juraj u soudu.

„Říkala, že si ho vezme, že ho vezme na matriku a že zařídí datum svatby. On mi dal pěstí, leknul jsem se a dal mu jen pár facek,“ popisoval svou verzi. Soud mu to neuvěřil a udělil mu trest ve výši osmi let. S tím obžalovaný nesouhlasí, případem se tak bude zabývat odvolací soud.

