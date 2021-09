Kdyby zákazníci motobaru viděli za zeď, možná by si nedali ani vodu. „Kvůli množství hygienických nedostatků jsme zakázali užívání celé provozovny,“ stojí ve zprávě Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Zařízení s venkovním i vnitřním posezením, neslouží jen pro motorkáře, ale na speciální menu z čerstvých surovin láká všechny. „Zastavujeme se tam na kole, hlavně na bramboráky. No, snad to dají do pořádku,“ řekla Eva (52) z Frýdku-Místku.

Konají se tu hody

Bar často pořádá různé hody. Gulášové, řízkové, plackové a podobně. „V čem myla obsluha nádobí, když vaří mastná jídla a v kuchyni netekla teplá voda, to mi není jasné. Fuj,“ podotkl ke zprávě kontrolorů další muž.

Inspektoři odhalili v motobaru kromě myšinců nejen na podlaze, ale i v regálech a policích, také poškozené stěny. „Chybějící přístup k tekoucí teplé vodě znemožňoval mytí rukou i kuchyňského a pracovního náčiní, které bylo při kontrole znečištěné,“ stálo v posudku.

O víkendu otevřou

Majitel Moto Baru MM Daniel Mikeska zatím netuší, jak velkou pokutu dostane. „Už jsem to dal do pořádku,“ sdělil. Podle něj praskla trubka a přes ni se dovnitř dostaly myši. „Celý prostor jsme deratizovali, o víkendu otevřeme,“ dodal Mikeska.

Lepší se to

Státní zemědělská a potravinářská inspekce má kontroly stravovacích zařízení na starosti od roku 2015. V prvním roce ještě dali její inspektoři na místě stopku 144 provozovnám společného stravování pro neúnosný hygienický stav.

„Od té doby díky neustálým kontrolám klesl počet nejzávažnějších porušení o dvě třetiny. Středně a méně závažné hygienické prohřešky přetrvávají a objevují se zhruba u 30 procent kontrolovaných," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

VIDEO: Mražené kočky v bistrech a restauraích? Hygienička popsala, co odhalily kontroly.

délka: 03:54.67 Video Mražené kočky v bistrech a restauraích? Hygienička popsala, co odhalily kontroly David Budai, Lukáš Červený