Žádný pokus o těžké ublížení na zdraví, za které dostal Martin Majling (40) u Krajského soudu v Ostravě sedm let vězení. Vrchní soud v Olomouci jeho počínání překvalifikoval na pokus vraždy a odsoudil ho na 15 let!

Martin Majling v květnu 2017 nastoupil do auta své tehdejší přítelkyně Ivy D. (34). Byl ve značně podroušeném stavu a na ženu žárlil. U Bravantic na Novojičínsku v hádce a zlosti strhnul Ivě za jízdy volant. Auto narazilo do protijedoucího vozu, ve kterém cestovali manželé Veronika (27), která byla těhotná, a Stanislav (27) K. Ivě se podařilo volant vyrovnat, a do jejich auta narazit »jen« bočně.

délka: 03:45.64 Video Žárlivý a opilý Martin M. (40) strhl během volant přítelkyni a čekal na střet s protijedoucím autem. Hrozí mu doživotí. Karel Janeček

Podruhé už byl Majling bohužel úspěšnější a auto skončilo mimo vozovku v potoce. „Nepamatuji si z toho nic. Cítím se nevinen,“ předstíral u dřívějšího projednávání ztrátu paměti u krajského soudu muž, který mohl zabít sebe a tři další lidi. Iva D. se zranila.

Auto jako zbraň

„Obžalovaný úmyslně vyvolal stav, který hrozil smrtelným následkem, k tomuto následku byl lhostejný a jen šťastnou shodou okolností k němu nedošlo,“ uvedl soudce Vrchního soudu v Olomouci Michael Vrtek. Poukázal na to, že muž vozidlo použil v tomto případě jako zbraň.

Změnou právní kvalifikace se zpřísnila muži i trestní sazba, souzen byl v rozmezí 15 až 20 let. Soud zohlednil, že dosud nebyl trestán, přihlédl však naopak k tomu, že útoku se dopustil z určité pomsty.

Vrchní soud doplnil dokazování o výpověď řidiče z nabouraného auta. „Po nárazu začalo naše auto na cestě tancovat, náraz byl na zadní část, podařilo se mi ale auto udržet na silnici,“ popsal.

Poté se s autem otočil na křižovatce a následně spatřil VW Polo v příkopě. Z vozidla podle něj vystoupila slečna. „Řval jsem na ni, co dělá, a ona brečela a říkala, že za to nemůže, že jí sáhl na volant,“ uvedl svědek.

Vypovídala i znalkyně, podle které řidička po nárazu utrpěla středně těžké poranění, nevyloučila, že nehoda mohla mít i smrtelné následky. Verdikt je pravomocný.