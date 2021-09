Zavalitý hromotluk si vloni 1. září dva a půl hodiny po půlnoci počíhal na šoféra, který vykládával zboží z dodávky. Z kabiny mu vzal naditou peněženku. Řidič nelenil, a začal chlápka pronásledovat. „Nech mě, nebo tě zabiju!,“ křičel zloděj a tasil pistoli.

Naštěstí jen plynovou pistolí. Ale z bezprostřední blízkosti do těla nebohého šoféra střelil nejméně sedmkrát! Řidič v důchodovém věku byl zasažen do čela, hrudníku, těla a ruky. Div mu nevystřelil oko. „Zabiju tě!“ opakoval hrozbu, načež vytáhnul i nůž a nakonec utekl.

„Je mi to opravdu líto, už bych to neudělal,“ přiznal u soudu, kde mu hrozí až 12 let.

Hrál na city

Robert R. souhlasil s dohodou o vině a trestu, již by rád uzavřel se stáním zástupcem. Proto, aby dostal nižší trest, než mu hrozí. Nechtěl ale, aby se včera dohoda uzavřela. Trval na tom, aby u toho byl jeho kmenový obhájce, a ne jeho přítomná zástupkyně.

Před senátem se snažil hrát na citlivou notu. „Dejte mi šanci. Mám malé dítě. Chci si vyřešit své osobní problémy, a žít řádným životem,“ dušoval se otec devítiměsíčního miminka.

Soud to neobměkčilo též pro jeho předchozí odsouzení za krádeže a loupež. Ponechal kriminálníka ve vazební věznici. Rozsudek má padnout koncem září.

VIDEO: Exkriminalista Doucha popsal práci vyšetřovatelů na místě činu.