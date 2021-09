Davídka vytáhla sociálka rodičům přímo z kočárku. „Byla u nás policejní inspekce, chtěla videa, která natočili sousedé, a ptali se na podrobnosti,“ uvedla Alžběta H. (38) s Romanem Š. (44). „Přišli i za mnou, že jsou z vnitřního,“ potvrdila sousedka rodičů Lenka.

„Rozhodně budeme požadovat, aby událost krajský úřad důkladně prověřil a podle výsledku jednal,“ sdělil důrazně mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Dostálek s tím, že tyto případy vyžadují citlivost a že nejdůležitější je bezpečí dítěte.

„K jeho odebrání musí být vždy zákonný důvod. Argument, že v minulosti byly matce odebrány jiné děti, nestačí, ať už byly příčiny jakékoliv,“ dodal Dostálek. „Matku s dítětem lze umístit do azylového domu, kde jí mohou s výchovou pomoci,“ poradil.

Různé možnosti

Karvinská sociálka uvedla prostřednictvím mluvčího Lukáše Hudečka, že azylové domy poskytují služby jen na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci a při ztrátě bydlení. Charita ČR tvrdí opak.

„Azylové domy mají různá pravidla, ale jsou i takové, kde by rodičům pracovníci vyšli vstříc. Maminka by tam mohla být i s miminkem a oni by ji vedli,“ poznamenala předsedkyně kolegia pro matky s dětmi Charity ČR Markéta Königová.

Byla by to cesta

Tato možnost, tedy najít oporu v azylovém domě, se líbí i psychologovi Zbyňku Dominovi, k němuž Alžběta s Romanem dobrovolně chodí na rodinnou terapii. „Sociálka s nimi nijak preventivně nepracovala a ani jim nenabídla žádné možnosti. Jen odvezli dítě,“ zmínil Domin.

„Bez ohledu na minulost se teď rodiče chovají zodpovědně, pracují na sobě, mají zázemí a otec je bezúhonný člověk. Rád bych tady viděl dobrý konec,“ doplnil Domin.

Stačí snaha

Podle mluvčího Charity ČR Jana Oulíka se často v azylových domech pracuje s rodiči, kteří sami vyrostli na ulici, takže je nikdo nepřipravil na život.

„Pak je to jako domino. Matka s dítětem, popřípadě kompletní rodina, tam může být ubytovaná rok. Stačí snaha, na minulost se tam nedívají,“ řekl Oulík.

Utekla z domova

Alžběta v 11 letech utekla kvůli týrání z domu, žila po ústavech a nakonec zakotvila v Praze. Brzy se jí po sobě narodily tři holčičky a zůstala na ně sama. „Sociální pracovnice se postarala, aby mi je vzali. Prý jsem agresivní a biji je. Nikdy se nenašel jediný důkaz, že by tomu tak bylo,“ tvrdí Alžběta, která je s dcerami v kontaktu.

Nadějí na nový život se jí stal Roman, profesí zedník. Páru ale nyní úředníci nechali odebrat jejich už druhé dítě…

VIDEO: V České republice je za rok týráno až 40 tisíc dětí!