K tomu, aby se mohla žena, která dnes bydlí v Suchdole nad Odrou na Novojičínsku, považovat za zkušenou bylinkářku, však vedla ještě dlouhá cesta. Nejdříve se z ní stal strojní inženýr.

„Byliny byly stále jen takový můj vedlejšák. Až před osmi lety jsem svoji profesi strojní inženýrky pověsila na hřebík a věnuji se jim naplno,“ vylíčila Šárka. Mezitím vystudovala postgraduál o léčivých rostlinách na Karlově univerzitě a vzdělává se vlastně neustále.

Učí se pod altánem

Otevření bylinkové školy Moudro bylinek trochu zbrzdil covid, takže první studenti usedli pod altánem až v létě. „Nechtěla jsem nic masového, maximum je 20 lidí,“ řekla Šárka, která dlouho dopředu chystala skripta, aby byla perfektní.

„Překvapilo mě, kolik se přihlásilo mladých lidí, čekala bych spíše starší generaci, ne nadarmo se říká babka bylinkářka. V ročníku jsou však jen ženy, a to od 25 do 70 let z celé republiky. Hlásil se i jeden muž, ale nakonec to vzdal,“ popsala.

Lidové recepty

Někteří jsou úplní začátečníci, kteří nepoznají ani jitrocel, jiní by už z fleku mohli přednášet. »Za katedrou« nestojí jen Šárka, ale zve si i lektory odjinud. Není to jen o teorii, lidé se učí lidové recepty, zábaly, napářky nebo z bylin vařit.

Mnozí se bylinkářce přiznávají, že ani netušili, kolik mají na zahradě za domem pokladů. „Už se mi všichni hlásí do druhého ročníku a další do prvního. Já jsem nadšená, že jsou nadšení oni,“ dodala žena. Školu plánuje otevírat vždy přes jaro, léto, podzim.

Za humny jsou léky na všechno

Šárka má velkou zahradu, kde jí roste obrovské množství bylin, běžných i vzácnějších. Používá ji k výuce. „Jednou jsme však vyrazili s celou „třídou“ kousek za Suchdol k rybníku, s nímž sousedí skála. Ani já jsem nevěřila svým očím. A na tomto kousku země jsme objevili snad všechny rostliny, které člověk potřebuje pro zdraví,“ zmínila žena.

Čaj pro dobré trávení podle Šárky

Připravíme si hřebíček, anýz, fenykl, skořice, kurkumu + špetku pepře. 1 polévkovou lžíci směsi koření necháme pod pokličkou asi 3 min jemně probublávat, poté vypneme a ještě zhruba 5 minut necháme odstát přikryté. Poté scedíme, můžeme přisladit medem.

„Já takto připravím malý kastrůlek, poté přecedím do větší konvice, doliju vroucí vodou a z 1 polévkové lžíce směsi udělám litr výtečného čaje. Pije se teplý a klidně i dlouhodobě. Prohřívá, prokrvuje, podpoří trávení a antiparazitární,“ poradila bylinkářka.

VIDEO: Jak se zbavit bolesti hlavy? Jde to i přírodní cestou.

délka: 01:52.28 Video Jak se zbavit bolesti hlavy? Jde to i přírodní cestou NTD.tv / titulky CNC