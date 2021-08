Pro region Osoblažsko je to událost číslo jedna. Další a další střípky dávají dohromady badatelé a historici k posádce „Šturnoviku“, sovětskému bitevníku Iljušin-2, jehož trosky našli dva kamarádi Michal Franek (42) a Tomáš Němec (43). Posádka letounu už má jméno!

Unikátní objev nálezci tajili, čtyřmetrový kráter vyhloubený kvůli vyzdvižení letadla už ale neutajili. Po osudu posádky teď pátrají čeští badatelé ve spolupráci s Rusy, trosky letounu zkoumají odborníci Leteckého muzea v Suchdole nad Odrou.

„Vytáhli jsme kokpit, přístrojovou desku, motor přístroje a výškovku, která letadlo prozradila. Samozřejmě byly vytaženy i ostatky posádky,“ vylíčil jeden z nálezců Michal Franek. Jak se ukázalo, ostatky patří jen jednomu muži, pilotovi!

Střelec se zachránil

Letadlo bylo sestřeleno v březnu 1945 německým protiletadlovým kanónem FlaK s ráží 88 mm. „Pilot nepřežil, střelec se včas katapultoval a byl zajat, ale přežil,“ uvedl badatel Radovan Frait s tím, že šlo o zkušenou, několikrát vyznamenanou posádku.

Pilotem byl Ukrajinec nadporučík Michail Šutěnko († 26), střelcem Rus Ivan Zubarjev (nar. 1921). „Víme, že střelec ještě v roce 1985 žil. Zda žije i dnes, nevíme, ale muselo by mu být již 100 let. Snažíme se dohledat příbuzné obou mužů,“ uzavřel Frait.

Odborníci také přezkoumávají i osobní vybavení pilotů jako pozůstatky padáku, brašny, oděvů a bot.

Majitel pozemku: Jsem nadšený!

Mnoho let chodil po „válečném hrobu“ a neměl o tom tušení. Až jednoho dne mu s jeho svolením dva nadšenci vykopali na jeho pozemku kvůli objevu letounu obří kráter.

„Vůbec mi to nevadí, jsem nadšený! Taková událost je jednou za život. Pokud obec bude mít zájem tady postavit památník, nebudu proti,“ vylíčil statkář Radek Vendolský.

Starostka: Památník chceme

Zájem o vybudování pietního místa ve formě památníku neskrývá starostka Bohušova Jarmila Schnaubeltová. „Na přelomu srpna a září zasedne zastupitelstvo a určitě to bude jeden z bodů programu. Já osobně bych si památník přála. Ten nález a to místo si to zaslouží. S majitelem pozemku samozřejmě budeme jednat,“ potvrdila.

VIDEO: Tomáš Lom rozhovor s pamětníkem druhé světové války.

délka: 07:07.20 Video Tomáš Lom rozhovor s pamětníkem Paměti národa