K incidentu došlo ve středu v lokalitě zvané Krásná rokle v místní části Šumbark. Tři menší děti si hrály na dětském hřišti, měly s sebou i koloběžku.

Bohužel si je vyhlédla skupina starších dětí, které si potřebovaly zřejmě jen tak bouchnout. Podle výpovědí napadených byl ve skupině asi desetiletý kluk v doprovodu dvou zhruba patnáctiletých puberťáků a jedné dívky.

Kopy, rány a pláč

Vše začal nejmladší kluk z útočící skupiny, který náhle jedno z mladších dětí kopl do hlavy. Pak už to šlo ráz naráz. Útočníky neobměkčil ani pláč mladších dětí.

„Staršího syna kopali do hlavy a mladšího kopli do hrudníku, jejich kamarád schytal pěstí do obličeje. Vzali jim novou přilbu a koloběžku. Kluky odvezla záchranka,“ popsal otec napadených sourozenců.

Ukradené věci byly posléze nalezené odhozené opodál, takže o ty sígrům zřejmě nešlo.

Bojí se sami ven

Zbití chlapci jsou fyzicky jakžtakž v pořádku, horší je to s jejich psychikou. Z napadení jsou stále velmi otřeseni.

„Mají strach jít ven. Jsou do konce týdne omluveni ze školní výuky. Mám obavu jestli starší syn bude zvládat chodit samostatně do školy, na což byl zvyklý,“ dodal pro Blesk.cz otec.

Podle něj se podobné případy v lokalitě množí a rodiče dalších dětí by rád varoval. „Hlídejte si děti!“ apeluje.

Zatím jde o přestupek

Incident už řeší policie. Ta si vyžádala záznamy z městských kamer, které na místě jsou. Zároveň čeká na závěrečné lékařské zprávy, podle nich pak vyhodnotí další postup.

„Zatím vše řešíme v rovině přestupkového řízení, ale to není nic neobvyklého, vzhledem k tomu, že vše je teprve na počátku vyšetřování,“ popsala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Útočníky zatím policie nevyslechla, hledá je, k jejich dopadení by mohly pomoci právě záznamy z kamer nebo svědectví.

