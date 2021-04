Za smrtící útok v alkoholovém rauši prý nemůže! Martin Ch. (50) před krajským soudem odmítl, že dvěma bodnutím do třísel napadl přítelkyni (†61), která následně vykrvácela. Navíc šokoval, když zdůvodnil, proč chce, aby byl propuštěn z vazby.

„Když jsem se v noci vzbudil, ležela v krvi na zemi. Asi si to udělala sama,“ tvrdí obžalovaný muž. Přiznal jen, že s družkou (†61) osudný večer pili ve velkém alkohol, tak jako mnohokrát předtím. K činu došlo loni v létě v Rýmařově na Bruntálsku.

Martin Ch. o práci příliš nezavadil, napůl invalidní přítelkyně ho v podstatě živila. Většina financí padla na alkohol. Ten za smrtící útok dle obžaloby může.

„Myslíte, že bych si tak děsivou událost nepamatoval?,“ argumentoval před soudem Martin Ch, který byl onoho večera ve stavu otravy alkoholem. Bizarní způsob údajné sebevraždy či záhadné zmizení bodného nástroje ale nevysvětlil.

Chlast? Prý bez problému

Dohodu o vině a trestu Martin Ch. odmítl. Obžalovaný, který na rozsudek počká ve vazbě ještě měsíc, chtěl z vazby na svobodu. To by ale soud zvážil jen v případě, že by muž přijal protialkoholní léčbu. Toho se doslova zhrozil.

„Pokud mám jít do vězení, přece tam nepůjdu střízlivý!“ řekl soudci Martin Ch. Ten přitom chvíli předtím tvrdil, že se závislostí na alkoholu nemá vůbec žádné problémy. Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti mu hrozí 8 až 16 let basy.

VIDEO: Každý alkoholik si myslí, že svůj alkoholismus zvládá, ale tak to rozhodně není.