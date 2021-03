Smrt čtyřem lidem mohl zavinit před třemi lety, kdy se v květnu opil pivem a nasedl jako spolujezdec do vozu dnes již bývalé partnerky. U Bravantic v žárlivé hádce a zlosti pak strhl Ivě za jízdy volant z rukou, aby jejich vůz čelně narazil do protijedoucího auta s manželi Veronikou (27) a Stanislavem (27) K. Ivě se podařilo volant vyrovnat, a do jejich auta narazit „jen" bočně.

V pátek si měl Martin M. přijít vyslechnout verdikt soudu v Ostravě. Nepřišel. „Vzhledem k trvajícímu zákazu pohybu mezi okresy,“ vysvětlil jeho obhájce Ivo Kuběna. „Měla jej předvést policie, té se ho ale nepodařilo najít,“ doplnil soudce Daniel Hřivňacký.

Prý ztratil paměť

K soudu by se měl dostavit Martin M. opětovně na sklonku dubna. Mezitím jej soudí rovněž za podvod a čelí řadě exekucí, které nesplácí. Živí jej matka. Neúspěšně se pokusil také o sebevraždu. U soudu se hájil tím, že trpí ztrátou paměti.

délka: 03:45.64 Video Žárlivý a opilý Martin M. (40) strhl během řízení volant přítelkyni a čekal na střet s protijedoucím autem. Hrozí mu doživotí. Karel Janeček

„Probudil jsem se až v nemocnici, nepamatuji si nic z toho dne. Jinak bych se vyjádřil. Že jsem měl ten volant uchopit a strhnout, to si vůbec nepamatuji, a ani že jsme měli havarovat. Já jen chci říct, že jsem nikoho nechtěl zabít,“ hájil se na začátku procesu.

Auto jako zbraň

„Obžalovaný se měl dopustit pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy a zároveň přečinu poškození cizí věci po předchozí hádce, která měla žárlivecký motiv kvůli rozchodu obou partnerů. Auto je zde chápáno jako zbraň,“ řekl Blesk.cz státní zástupce Vít Legerský.

Soudce mu již dříve navrhoval dohodu o trestu. Ta umožňuje smír a dohodu na výši trestu mezi obžalovaným, respektive jeho obhajobou a žalobcem. Tu Martin M. nevyužil. Hrozí mu tak až doživotí.