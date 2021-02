„Kopání hrobů máme náročné celoročně kvůli tvrdému podloží. Když se k tomu přidá mráz, někdy ani nejlepší sbíječka a vrtačka nepomohou. Je to dřina jako pro vězně,“ posteskne si Waclawek. Přestože se v posledních dnech otepluje, v Beskydech je stále sníh a hlavně promrzlá půda.

S pomocníkem Romanem Szotkowským (49) si utřou z čela pot a na střídačku šplhají po žebříku do zmrzlé jílovité a skalnaté jámy. Občas jim výkop hrobu trvá ve dvou i tři směny!

Vedle nich se vrší šutry a zmrzlá zemina. „Z jednoho hrobu běžně váží okolo 5 až 6 tun, kdežto ta naše skalnatá je mnohem těžší,“ zmíní Kazimír s tím, že bez pravidelné rehabilitace se neobejde a už se léčil s vyhřezlou plotýnkou. Přesto tvrdí: „I po patnácti letech mě práce hrobníka stále baví.“

Povolejte střelmistra

Mostecký hrobník dokonce navrhoval, aby se v některých případech povolal střelmistr. Zpočátku se mu smáli, ale pak střelmistra obec na hřbitov vyslala. „Řekl, že by se to dalo, ale pak by nám nedržely stěny hrobu,“ líčí Kazimír.

Nejen hrobník i správce

Kazimír Waclawek v Mostech u Jablunkova vykope v průměru 3 až 4 hroby za měsíc. Kromě toho se stará o údržbu hřbitova, odhrnuje sníh, prohazuje cesty, pečuje o zeleň.

