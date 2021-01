Postavit mrakodrap na místě, které bylo provrtané důlními díly skrz naskrz? To chce kuráž! „Existuje mnoho dokumentů a zpráv o stavu území. Věděli jsme přesně, do čeho jdeme,“ podotkl za investora, společnost RT Torax, mluvčí Jindřich Vaněk.

Začali vrtat

Ještě na konci 90. let byla Karolina průmyslová oblast s dolem, hutěmi, koksovnou či elektrárnou. Vše bylo ale příliš blízko centra města a rozhodlo se o jejich likvidaci. Celková sanace trvala přes 13 let, skončila v roce 2010. Nové projekty dostaly zelenou. Jedním z nich je i Ostrava Tower.

Aktuálně tu začal geologicko-inženýrský průzkum. „Teď vrtáme v hloubce 12 metrů, zkoumá se stav zemin po sanaci. Pak se bude vrtat v 70 metrech, prověříme mimo jiné stav důlních plynů, včetně metanu. A ve 150 metrech ověříme stav bývalých důlních děl,“ popsal Vaněk.

Problémy nečekají

Co když se na problémy v zemi přece jen narazí? „Projekt přizpůsobíme, základní parametry by se nezměnily, stále by šlo o výškovou budovu,“ uvedl Jindřich Vaněk. Mrakodrap by měl nabrat první metry v roce 2022. „Bude to chlouba Ostravy,“ věří i vedení města. Hotovo by mělo být už do šesti let.

O chystaném projektu už se v Ostravě ví, názory na něj se ale různí. „Takových plánů už tady bylo. Já na tyhle mrakodrapy moc nejsem, je to pro mě moc megalomanské,“ říká důchodkyně Lýdie Mikysková (77).

„Konečně se o nás zase bude vědět, chystá se nová koncertní hala, teď i moderní výšková budova. Za mě paráda. Nemůžeme přece zůstat navěky tou pověstnou „černou dírou“, ne?,“ oponuje počítačový technik Petr Kroll (29).

Královské parametry

Mrakodrap Ostrava Tower by měl být dvouvěžím vysokým 200 metrů, původně se hovořilo dokonce o 238 metrech. Jedna z věží by měla být obytnou budovou o 48 patrech, druhá administrativní s 60 patry. V horní části by měl být hotel s vyhlídkovou restaurací. Součástí má být i konferenční centrum.

Postaví ho na „slze“

Mrakodrap Ostrava Tower má vyrůst na pozemku o rozloze 8300 m², pojmenovaném dle svého tvaru Slza. Hned vedle tady už nyní stojí známé obchodní centrum a o kus dál několik obytných bloků s byty. Součástí areálu jsou i rekonstruované haly bývalé elektrárny, aktuálně kulturní a sportovní centrum Trojhalí.

Prozatímní výškové prvenství patří budově AZ Tower v Brně se 116 metry a 30 patry. City Tower v Praze je stejně vysoká, má ale „jen“ 27 pater.

VIDEO: Takto proměnu mrakodrapu v centru Brna před časem zachytila kamera. Video vznikalo celý rok tak, že každý den vznikl jeden snímek.

délka: 02:35.00 Video Takto proměnu mrakodrapu v centru Brna zachytila kamera. Video vznikalo celý rok tak, že každý den vznikl jeden snímek. Šumavská Tower s.r.o.