Zpět

na

Vyhlédli si ho na nádraží při čekání na vlak. To, co následovalo, bude dobrosrdečného a důvěřivého muže (54) ze Slovenska nejspíše pronásledovat celý život. Neznámí muži ho nalákali do sklepa, zmlátili tyčí, zfetovali a okradli! Tři z lupičů už jsou ve vazbě.