Býk

Když se slaví Mikuláš, jsou vánoční svátky za dveřmi. Milí Býci, hlavně nehroťte situaci a do všech příprav se pusťte s klidem. Až do poloviny prosince se setkáte s kritikou rodiny, a proto byste se měli obrnit trpělivostí. Pomůže vám to.