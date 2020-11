Za dva týdny to bude rok, co mlčenlivý střelec zavraždil sedm lidí ve Fakultní nemocnici. Oběti Ctirada Vitáska (†42) připomene památník, čerstvě usazený v parčíku před areálem. K tomu přišla už nyní Kateřina Veselková, která běsnění střelce přežila i s dcerou.

Dílo připomíná šílenství, které loni 10. prosince střelec rozpoutal. Váží 600 kilogramů a má rozměry 2x 2,5 metru. Pomník usadilo rameno jeřábu do připravené základny v parčíku před osudnou nemocniční poliklinikou.

Cenný náklad

Dovezl jej náklaďák přes půl republiky až z Mníšku pod Brdy. Tak daleko to bylo kvůli výrobě.

„Sléváren, které by dílo v potřebné kvalitě udělaly, je u nás málo. Pečlivě jsme vybírali,“ uvedl autor díla Lukáš Dvorský (29). „Stejně tak se podle referencí vybíral i dopravce. Manipulace s pomníkem byla náročná,“ dodal.

délka: 00:28.33 Video Usazování památníků za oběti střelby ve FN Ostrava 10. prosince 2019. Ctirad Vitásek (†42) tehdy zastřelil sedm lidí. Michal Charbulák

Během několikahodinové cesty do Ostravy musel být náklad několikrát kontrolován a občas i na korbě náklaďáku „pošoupnut“.

Slunce zaniklo

Bronzová plastika s „důlkem“ uprostřed má symbolizovat zaniklé slunce neboli černou díru. „Má co nejméně obrazně odkazovat na událost. Kvůli pozůstalým. Zaniklé slunce je protikladem k vedlejší soše Slunce před vstupem do polikliniky,“ vysvětlil výtvarník Dvorský. I jeho tragédie velmi zasáhla. „Leželo mi to v hlavě mnoho dní,“ řekl.

Po usazení byl pomník ihned zahalen, na opětovné odhalení počká do 10. prosince, prvního výročí tragédie…

Pomník ještě před oficiálním odhalením navštívila Kateřina Veselková. Společně s dcerou se staly jedněmi z přeživších masakru. „Dcera říkala: ‚Pojď, maminko, zapálíme zde svíčku. Budeme myslet na ostatní,‘“ řekla žena FTV Prima.

Byl to netvor

Obě měly před rokem veliké štěstí. I na ně mířil Vitásek svou zbraní. „Když jsem otevřela oči, viděla jsem siluetu toho hrozného člověka, toho netvora. Nevěděla jsem, co se děje,“ popsala děsivé okamžiky žena.

„Minimálně třikrát nebo čtyřikrát vystřelil, ale zbraň se mu zasekla. Loni jsme se 10. prosince podruhé narodily,“ vypověděla s tím, že viděla, jak mladé ženě, která seděla před ní na kolečkovém křesle, prostřelil Vitásek hlavu.

Co se stalo?

Ctirad Vitásek (†42) vtrhl 10. prosince 2019 kolem sedmé ráno do polikliniky ve FN Ostravě. Záměrně si vybíral čekárnu, kde je nejvíce lidí. Nakonec zvolil tu u traumatologie, bez varování začal střílet. Zabil sedm lidí. O několik hodin později spáchal u Děhylova na Opavsku sebevraždu. Motivem byla utkvělá střelcova představa, že má rakovinu a nikdo ho nechce léčit. Vitásek byl ale zdráv.