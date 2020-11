Bitce ukrajinských dělníků přihlížel před kopřivnickou ubytovnou Michal Šarady (31). Přestože viděl, že jeden spadl hlavou na beton, nepomohl mu a nechal ho napospas osudu. Za to mu u krajského soudu hrozily dva roky vězení, zraněný totiž zemřel. Nakonec vyvázl s podmínkou, útočník Vitalii Serhijenko dostal šest let.

„Jsem vinen,“ přiznal v soudní síni Michal Š. Hned souhlasil také s trestem. Žalobce Vít Legerský navrhnul dva roky za neposkytnutí pomoci. Nakonec vyvázl s podmíněným trestem 10 měsíců s odkladem na zkušební dobu dvou let.

Michal potvrdil, že netečně sledoval, jak se před ubytovnou Pod červeným kamenem v Kopřivnici Vitalii S. (24) a Sergey B. (†37), servali.

Smrt hokejového fanouška: Dal jsem mu jen facku! Následky mě šokovaly, říká obžalovaný

Bez pomoci

Díval se, jak Sergey B. padá hlavou na beton, i že to s ním vypadá zle. Dvacet minut pozoroval, jak z něj vyprchává život. „Nijak se nepokusil ani poskytnout první pomoc, a ani nepřivolal rychlou záchrannou službu,“ řekl žalobce Legerský, jenž Michala Š. viní z přečinu neposkytnutí pomoci.

Aby toho nebylo málo přihlížel i tomu, jak obyvatelé ubytovny táhnou tělo Sergeye B. na gauč v recepci nedalekého penzionu Tatranka. Nechali jej tam bez jakékoliv pomoci do druhého dne dopoledne.

Napadený dělník zemřel na krvácení do mozku v ostravské fakultní nemocnici. Dva dny po bitce, která se odehrála 17. května. Vitalij dostal za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti šest let vězení. Na trestu se dohodl se státním zástupcem, společnému návrhu pak soud vyhověl. Hrozilo mu až 16 let.