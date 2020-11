Beran

Musíte uznat, že se vám tento týden opravdu nedařilo a museli jste řešit jen negativní věci. V práci to máte nahnuté a vlastně ani nevíte, jak to bude dál. Začínáte být na všechny nevrlí, a to nepřinese žádné klady. Spíše se atmosféra přiostří.