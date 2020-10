Štír

Nespoléháte se na to, co vám osud nadělí a berete život do vlastních rukou. Nyní jste podnikaví a nebojíte uskutečnit své sny. Milí Štíři, ale všechno popořadě. Nevnímejte svět jako celek, určete si, co je pro vás nejlepší. Zaměřte se pouze na jednu oblast.