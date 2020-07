Moravskoslezští kriminalisté obvinili šest lidí (31 až 64) z Opavska a Bruntálska ze zkrácení daně z přidané hodnoty o částku přesahující 33 milionů korun. Obvinění podle nich spolupracovali při zadávání reklamy při motoristickém sportu, většina těchto zakázek však byla fiktivních. Reklama nebyla vyrobena, ale obvinění za ni uplatnili nadměrné odpočty DPH.

Na finančáku odříkali „básničku“

Dva z obviněných, otec a syn, se jako jednatelé firmy domluvili s dalším mužem, jenž jim opatřil fiktivní účetní doklady na jména tří společností, které nevykonávaly žádnou podnikatelskou činnost.

„Do čela těchto právnických osob byli postaveni de facto na oko tři další obvinění, kterým bylo řečeno, aby pouze převzali jednatelství, založili bankovní účty a o další chod těch společností se nezajímali. Tak se také stalo,“ řekl vedoucí krajského odboru hospodářské kriminality Martin Válek.

Pokud byli tito nastrčení jednatelé pozváni na finanční úřad, dostali předem napsané, co tam mají říkat. „Oni se to naučili a tak to na finančním úřadě nějakým způsobem odříkali. Fiktivní účetní doklady pak byly zařazeny do účetnictví stíhané právnické osoby a na jejich základě pak byly žádány vratky, nadměrné odpočty DPH,“ popsal Válek.

Šlo o objednání reklamy na závodních strojích, o umístění reklamy na bannerech kolem závodních tratí a výrobu reklamních předmětů, jako jsou trička, tužky či přívěsky. Obvinění podle něj měli k motoristickému sportu blízko.

Majetek za 11 „mega“

V červnu kriminalisté dlouhodobou práci na případu završili. V Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku a Zlíně provedli prohlídky čtyř rodinných domů, několika motorových vozidel a kanceláří. Zajistili například účetní doklady a faktury, počítače, 4,2 milionu korun v hotovosti, ale také vozidla za 5,4 milionu korun a loď za zhruba šest až 6,5 milionu korun.

„Státní zástupkyni jsme dali návrh na zajištění nemovitostí z majetku obviněných v celkové hodnotě 11,4 milionu korun, kdy v současné době už nemovitosti jsou zajištěny pro účely budoucího výkonu trestu propadnutí majetku,“ upřesnil Válek.