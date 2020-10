Všechnu svou bolest a frustraci zřejmě vložila Petra A. do svého brutálního činu. „Jsem z toho doteď v šoku. Petra by mouše neublížila. Musel to být nějaký obrovský zkrat,“ řekl soused, který se s ní zná už přes 15 let.

Podle sousedů, kteří se s Petrou i jejím zavražděným přítelem často vídali, nebylo jejich soužití harmonické. František se podle nich často opíjel a vůči partnerce byl agresivní.

„Když byl střízlivý, byl v pohodě, když si vypil, bylo to s ním špatné. Petře nadával, že je kur*a, že mu nedává nažrat, že on musí do práce a ona sedí doma na prd*li,“ svědčili sousedé. Petra měla podle sousedů na těle často modřiny, které se snažila zamluvit údajnými pády.

Vracel se zpět

Zedníka Františka, který se do ženina bytu přistěhoval rok před smrtí, Petra několikrát vyhodila, dokonce na něj volala i policii.

„Jenže on využíval její dobrotivé povahy. Když se k ní začal opět lísat a přemlouvat, vždy ho vzala zpět,“ řekli soudu.

Pohár trpělivosti zřejmě u ženy přetekl. Devět dní před loňskými Vánoci se měla opít a popadnout kuchyňský nůž.

délka: 00:38.48 Video Děsivá vražda před soudem: 50 ran nožem příteli! Petru (49) z Ostravy prý bil a ponižoval Redakce Blesk

„Svému druhovi zasadila 50 bodnořezných ran. Poškozený svým zraněním podlehl na místě. Obžalovaná vinu částečně přiznává, částečně proto, že si uvědomuje jen první dvě rány,“ uvedl státní zástupce David Bartoš.

Brutalita činu, kterého byla schopná drobná žena na o hlavu větším hromotlukovi, šokovala všechny.

Na dohodu nepřistoupila

Stále ještě poměrně nová možnost dohody obžalované se státním zástupcem o vině a trestu, posvěcená soudem, zůstala nevyužita.

David Bartoš avizoval, že by obžalované Petře A. nabídl trest na spodní hranici trestní sazby, která je 15 let. „Děkuji, ale nechci se dohodnout,“ reagovala Petra A. Počká tedy až na verdikt soudu.

Ženě hrozí až 20 let vězení, ale i výjimečný trest, včetně doživotí.