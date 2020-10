Muži, který vlastnil velkou frýdecko-místeckou stavební firmu, se začalo před lety jeho podnikání hroutit jako domeček z karet. Dlužil, kam se podíval. Vše řešil úvěrovými podvody, za které šel nakonec sedět.

Z původně sedmiletého trestu si odpykal čtyři roky. „Několikrát jsem se kvůli tomu psychicky zhroutil, beru sedativa a antidepresiva,“ řekl Zbyněk F.

Vražedný plán

Zbyňkovi F. měl po návratu z basy připomínat jeho nekalé praktiky bývalý obchodní partner, se kterým měl navíc nevyřízené dluhy. V hlavě se mu podle obžaloby začal rodit plán, jak se ex-parťáka zbavit.

„Obžalovaný se sešel s Milanem K., se kterým se znal z vězení, aby s ním domluvil fyzickou likvidaci Jiřího U. (55). Mělo k tomu dojít v době, kdy on sám měl být na jednání v Praze, aby měl na dobu vykonání skutku alibi,“ zněla obžaloba.

Jenže recidivista Milan K. vše „vyžvanil“ policii. Ta Zbyňka F. zatkla přímo v Praze.

Prý je to spiknutí

Vinu však Zbyněk F. odmítá. Od chvíle, co vyšel z vězení, mu prý někteří lidé z politických kruhů začali vyhrožovat.

„Nejradši by mě viděli ve vězení nebo pod drnem. Půjčil jsem totiž miliony korun jistým politikům na kampaně za to, že mě dostanou také do politiky. Sliby nikdy nedodrželi, naopak jsem jim začal vadit,“ tvrdil muž u soudu.

O pomoc dle svých slov žádal i úřady. „Pomoz si sám. Stejně skončíš jako Mrázek,“ slyšel prý odkaz na zavražděného podnikatele z pražského podsvětí.

Chtěl se zbavit „pijavice“?

Do rukou policie padl Zbyněk F. prý proto, že se na něj měl doslova přilepit údajný vykonavatel vraždy Milan K. „Byl jako pijavice, nešlo se ho zbavit. Pořád chtěl peníze nebo tipy na vykradení baráků,“ popsal.

„Chtěl jsem ho dostat do pasti, kde by ho přistihla policie. Vymyslel jsem sázku, zda by byl schopen Jirku U. zabít. Byl jsem připraven ihned volat policii, jakmile by dal najevo, že to hodlá udělat,“ tvrdil Zbyněk F.

„Obrátilo se to proti mně. Možná Milanovi někdo zaplatil, aby řekl policii to, co řekl. Objednávka vraždy je nesmysl,“ dodal Zbyněk F.

Dohodu odmítl

Jiří U., který se měl stát obětí vraždy, k soudu nedorazil kvůli údajné pracovní neschopnosti.

Na základě možnosti dohody se státním zástupcem o vině a trestu si Zbyněk F. mohl vyjednat teoreticky i trest pod dolní hranicí sazby, která je 15 až 20 let. Státní zástupce navrhoval 13 let.

„Jsem nevinen, chci očistit své jméno,“ odmítl tuto možnost obžalovaný muž.