Býk

Práce máte nad hlavu. Pokud k tomu musíte zvládat domácnost a děti, bude to jízda. Musíte myslet na to, že vám nadřízený věří a neděláte to zadarmo. Jste praktičtí a spolehlivé jedinci, kteří to jistě s rozumem v hrsti dokážou.