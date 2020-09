V Opavě začala stavba další - západní - části severního obchvatu města. Úsek dlouhý přes pět kilometrů, který z jedné pětiny tvoří mosty, bude stát 994 milionů korun bez DPH. Práce na něm by měly trvat tři roky. Opava bude mít patrně obchvat nejrychleji ze všech měst v republice!

„Teprve před pěti lety se znovu obnovily přípravné práce této stavby a dnes ji zahajujeme,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Podle něj jde o velký úspěch, že se tak složitou stavbu podařilo připravit během pěti let.

Svou zásluhu na tom podle něj mají představitelé města a dalších přidružených obcí. „V Opavě se velmi daří připravovat a realizovat naplánované stavby. První stavba, spojka S1, se realizovala v roce 2009. Dnes je situace mnohem lepší. Řada úseků je už v provozu,“ řekl ředitel. Do tří let by se podle něj měl začít stavět další významný úsek.

Rychleji než v Praze i Brně

„Připravujeme intenzivně i zbytek jižní části a do tří let by se mohlo stavět. Pak bude zbývat poslední propojení a severní a jižní obchvaty budou dokončeny. Za mě asi Opava bude prvním městem v České republice, které bude mít kompletní obchvat. Dříve dokonce než Praha či Brno,“ doplnil Mátl.

délka: 08:31.60 Video V Opavě začala výstavba obchvatu ŘSD ČR

„Potřebujeme obchvaty, aby se ulevilo přetíženým komunikacím ve městech a obcích,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Několik úseků

Obchvat Opavy je rozdělen na jižní a severní část. Severní staví stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Spojka S1 je v provozu už několik let. Východní část už byla dokončena. U západního úseku severního obchvatu stavba dnes začala.

Jižní obchvat má také tři etapy. Dokončený je úsek mezi silnicemi Těšínská a Hradecká. Úsek mezi ulicemi Hradecká a Olomoucká projekčně připravil Moravskoslezský kraj, stavět ho má stát. ŘSD už přípravy převzalo.

Na tuto stavbu ještě navazuje obchvat Otic, který by měl platit kraj. Poslední etapa před časem získala posouzení vlivu stavby na životního prostředí EIA a začne příprava projektu. Celý obchvat Opavy by měl být dokončen kolem roku 2027.