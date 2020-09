Opravovat se bude 10,8 kilometru trati. „Kromě dvoukolejného elektrizovaného úseku tranzitního železničního koridoru z Dětmarovic na státní hranici s Polskem přes Petrovice u Karviné projde renovací také jednokolejná spojka mezi odbočkami Závada a Koukolná, která umožňuje přímou jízdu vlaků ve směru z Polska do Karviné,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Ve stanicích Dětmarovice a Petrovice u Karviné a na zastávce Závada stavebníci opraví nástupiště, která budou bezbariérová, dostanou nové zastřešení a potřebný mobiliář.

Rekonstrukce čeká i šest železničních přejezdů, u některých se zmodernizuje zabezpečení. Díky modernizaci se také již nebude zpomalovat ve stanici Petrovice u Karviné.

Nové vedení

„Součástí stavební části projektu je rekonstrukce trakčního vedení, respektive instalace nového,“ uvedla mluvčí. Modernizaci podstoupí rovněž trakční napájecí stanice v Petrovicích u Karviné.

Projekt bude až do výše poloviny nákladů financovaný z úvěru Evropské investiční banky a do výše 20 procent ho bude spolufinancovat Evropská unie. Hotovo má být do dvou let.