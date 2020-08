Stáli při něm snad všichni svatí, přežil totiž zásah bleskem! Z Fakultní nemocnice v Ostravě propustili domů policistu (35), do kterého výboj udeřil v Beskydech koncem července.

Muž zákona, kterého výboj poslal do bezvědomí a zastavil mu srdce, nešetří vděkem. „Děkuji kolegovi i náhodným kolemjdoucím, kteří mi poskytli první pomoc přímo na místě. Také posádce vrtulníku a týmu Fakultní nemocnice,“ poděkoval policista.

„To, že existuje popáleninové centrum, jsem sice věděl, ale že jednou budu jeho pacientem, mě nikdy nenapadlo. Uvědomuji si, že k rodině se mohu vrátit jen díky profesionálně poskytnuté pomoci,“ dodal muž, který se dle svých slov již cítí výborně.

Vzácný případ

To, v jakém stavu opouští policista nemocnici, se podle lékařů rovná zázraku. „Je to velmi vzácný případ. Řekl bych, že to byl souběh příznivých okolností jak přírodních, tak lidských,“ sdělil primář Kliniky popálenin Jan Jahoda.

„Pacienta jsme probudili 24 hodin po zásahu. Komunikoval, byl orientovaný, a proto jsme jej mohli přeložit na standardní jednotku Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie,“ popsal lékař.

Co se vlastně stalo?

V neděli 26. července se přehnala silná bouřka přes Beskydy, v oblasti osady Bílý Kříž udeřil výboj do dvou policistů na čtyřkolce.

Mladšího (34) omráčil jen na chvíli a ten ještě na místě provedl první pomoc kolegovi, starší (35) policista bojoval prvních pár dní o život. Jeho stav se však rychle zlepšoval a po osmi dnech jde domů.

Fakultní nemocnice Ostrava přijme ročně průměrně jednoho člověka, kterého zasáhl blesk. Většina z nich má trvalé následky.