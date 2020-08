Nejjasnější kometa za posledních 13 let Neowise se okamžitě stala vděčným objektem fotografů. Marián Béreš se vydal ji fotit na více míst domovských Moravskoslezkých Beskyd v půlce července. Vlasatici zachytil nad zdejšími ikonickými místy.

„Fotil jsem v období, kdy bylo ideální ji pozorovat i pouhým okem. Nejlépe z kopců v místech, kde je minimální světelný smog,“ popsal Béreš. „Měsíc byl v novu, takže nebyl na obloze takřka vidět a neosvětloval hvězdnou oblohu,“ dodal.

Dobrý foťák je základ

Ke kvalitnímu vyfocení komety bylo potřeba správně nastavit všechny tři nejdůležitější faktory, tedy čas, clonu a ISO neboli citlivost.

„Clonu jsem nastavil co nejnižší. Pak se nastaví čas snímání, asi do 15 sekund, pak jsou už hvězdy rozmazané pohybem Země. A nakonec ISO, v tomto případě na hodnoty od 1600 do 3200,“ popsal fotograf. Výsledek opravdu stojí za to!

Zanedlouho se ztratí

Kdo by si chtěl kometu vyfotit či aspoň pozorovat, má nejvyšší čas. Je potřeba si přivstat a z vyvýšených míst pozorovat oblohu před východem slunce.

„Neowise se pomalu začne ztrácet z našeho zorného pole a bude pozorovatelná pouze speciálními dalekohledy,“ dodal fotograf. Kometa se nám definitivně ztratí z očí v průběhu první poloviny srpna.