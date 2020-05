„Lvy indické se totiž přes veškerou snahu doposud nepodařilo v České republice rozmnožit,“ řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Samec se narodil v roce 2003 v anglické Zoo Paignton a do Ostravy byl dovezen jako tříletý. „Bohužel po sobě nezanechal žádné potomky,“ uvedla Nováková. Chovný pár byl do Ostravy přivezen v roce 2006, kromě samce to byla tehdy také tříletá samice Asha ze švédské Zoo Eskilstuna.

Lví pár spolu žil harmonicky několik let, ale nepodařilo se jej rozmnožit. Při speciálním vyšetření v roce 2010 pracovníci berlínského institutu zjistili, že samice má neoperovatelné cysty na vaječnících, které jí brání v zabřeznutí.

„Odchov mláďat v lidské péči je naprosto klíčový, jelikož lev indický je jedním z nejvíce ohrožených poddruhů lva. V současnosti se v přírodě vyskytuje pouze v rezervaci Gir Forest a několika dalších rezervacích v západoindickém státě Gudžarát, kde přežívá okolo 500 jedinců,“ uvedla Nováková.