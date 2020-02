Vědí, jak těžké je pro ženy přijmout diagnózu o nádorovém onemocnění prsu. Dvě sestry z Fakultní nemocnice Ostrava byly také onkologickými pacientkami. Právě proto se dalším ženám v rámci nové služby staly psychickou podporou a průvodkyněmi nemocí.

„Onemocněla jsem v roce 2014, léčila jsem se další dva roky,“ řekla vrchní sestra z kardiologie Petra Gombalová. „Já onemocněla zhruba rok po Petře. Půl roku zabrala léčba, půlrok rekonvalescence,“ dodala Hana Mittáková, sestra z operačních sálů.

Děkovné dopisy pacientek

Obě šly tak trochu do neznáma. „V době našich nemocí poradenství ještě neexistovalo,“ podotkla Gombalová. „Musím říct, že jsem měla obavy, jak mě to ovlivní, když se budu vracet zpátky do minulosti, ale vliv to má pouze pozitivní,“ přiznala.

Video Průvodkyně rakovinou prsu FN Ostrava

Zpětná vazba pacientek sestry nabíjí další energií. „Zatím se konzultace setkaly s velmi hezkým ohlasem. Mnoho pacientek se nám ozvalo s děkovnými dopisy,“ řekla Petra Gombalová. „Ráda bych v tom určitě pokračovala,“ uzavřela.

Tu mrchu porazím!

Jedna z prvních pacientek, která novou službu vyhledala, byla paní Lenka (31). „Moje dcera začala odmítat mléko. Zjistila jsem, že mám v prsu bulku, která tam nemá co dělat. Rozhodla jsem se, že té mrše dám na frak a porazím ji. Tak jako bojovaly sestřičky, bojovala jsem i já,“ vylíčila. Nejhorší období má za sebou, dnes se se zdravotnicemi potkává už jen v rámci kontrol.

Jak to probíhá?

Sestry s pacientkami v rámci konzultací mluví o rodinném zázemí, dětech, profesi, snaží se je přivést na pozitivní myšlenky. Zároveň probírají léčbu, vysvětlují, co pacientky čeká, baví se o praktických věcech, například onkologických pomůckách. Řeší spolu také intimní témata.

Je to dobrovolná služba

Obě sestry se pacientkám věnují z větší části ve svém volnu bez nároku na příplatek. „Pacientky buď vyhledáváme samy podle operačního programu, případně na nás dostávají kontakt od lékařů a ozývají se samy. Termíny konzultací už si pak mezi sebou dohodneme,“ popsala službu Hana Mittáková.

Inspirace u „prsních sester“

S nápadem nové služby ve Fakultní nemocnici přišel mamolog Jiří Prokop. „V Evropě je zavedená takzvaná „prsní sestra“, která ženu doprovází do nemocnice, pomáhá jí zpracovat novou informaci a průběh léčby. Na stáži v německém Eschweileru, jsem poznal, jak je to funkce důležitá a ženami vyhledávaná. Jsem moc rád, že jsem své kolegyně pro novou roli získal,“ ocenil doktor Prokop. Na některých evropských klinikách je tzv. „prsní sestra“ v dnešní době plnohodnotně placená funkce. Lékaři FN Ostrava ročně průměrně odoperují zhruba 150 pacientek s nádorem v prsu.

