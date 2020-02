Šicí stroje jedou na plný výkon, u nich sedí chlapi ve vězeňském munduru. Terapeutická dílna karvinské věznice jim dodává pocit užitečnosti. „Dostanou pochvalu za dobrou práci, mnozí to předtím nikdy nezažili,“ líčí terapeutka Alexandra Gabrielová (41). Momentálně se v dílně střídá až 20 vězňů. Většina z nich se na šicím stroji naučí pracovat právě tam.

Hračky v dílně vyrábí i František Fridrich (43). „Dostal jsem 15 měsíců za opakovanou jízdu pod vlivem. Jsem v invalidním důchodu, pracovně nezařaditelný. Práce v dílně mě naplňuje. Mám ženu a dítě, je příjemné dělat radost dalším dětem,“ říká.

Čistí si duši

Další vězeň (31), odsouzený za závažnou trestnou činnost na 19 let, přiznává, že mu dílna pomáhá ničit negativní myšlenky. „Za tuhle aktivitu jsem rád, odreaguji se tady, v dílně nemyslím na to, jak dlouho budu ve vězení, vyčistí mi to hlavu,“ říká.

Výrobu hraček pro děti proto bere i jako „očistu“. „Líbí se mi, že dělám něco, co je prospěšné pro lidi venku, zvlášť když jde o děti,“ popisuje muž. On i František tvrdí, že empatie v nich stále je. „Víme, co jsme provedli, ale duši ještě máme,“ tvrdí shodně.

Odměna za statečnost

Zájem o hračky je z ústavů a nemocnic obrovský. „Nemocnice dětem hračky předávají za statečnost například u odběrů a vyšetření nebo při pobytu na lůžkovém oddělení,“ popsala terapeutka. Aktuální várka hraček pro změnu poputuje hasičům v rámci programu pro děti.

Děti píší dopisy

Zpětná vazba od dětí je pro vězně důležitá. „Každé poděkování pro ně hodně znamená. Z nemocnic nám chodí i dopisy, ze kterých pak odsouzeným citujeme. Je to pro ně povzbuzení do další práce,“ upozorňuje Gabrielová.

Knížky za 1500

Jedny z nejzajímavějších výrobků z dílny jsou aktuálně ručně šité textilní knížky, které u dětí rozvíjejí jemnou motoriku. Jde o pomůcku, kdy děti na jednotlivých stránkách odepínají knoflíky, zipy, skládají puzzle, provlékají tkaničky, počítají apod. Taková knížka dnes stojí minimálně 1500 korun.

Invalidé i vrazi

Věznice v Karviné je v rámci České republiky jednou z nejtěžších věznic. V oddělení se zvýšenou ostrahou vykonávají trest odnětí svobody mimo jiné odsouzení s mentální retardací, trvale pracovně nezařaditelní vězni a odsouzení na doživotí. Kapacita je 188 odsouzenců.

