Dva sígry ve věku kolem 7 a 13 let hledá ostravská policie. Měli napadnout a okrást na zastávce podobně starého kluka. Přestože byly kolem dětí další lidé, nikdo napadenému chlapci nepomohl…

Loupež se stala 14. ledna okolo 16:45 na tramvajové zastávce Mariánské náměstí v Ostravě. „Dva zatím neznámí pachatelé poškozenému vytrhli z ruky peněženku. Poté ho napadli. Když spadl na zem, násilím mu odcizili mobilní telefon značky Xiaomi Redmi 6a modré barvy v několikatisícové hodnotě,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

V době útoku bylo na místě bylo několik lidí, kteří vzápětí nasedli do tramvaje číslo 4. Nikdo chlapci nepomohl.

Komplic byl sotva sedmiletý

Policisté mají popis útočníků, také školáků. „Jeden hoch byl ve věku 13 až 14 let, asi 160 centimetrů vysoký, štíhlý, tmavé pleti a měl krátké vlasy. V oblasti obličejové lícní kosti měl znaménko. Měl celé černé oblečení, bunda měla kožešinový lem,“ uvedla mluvčí.

Jeho komplic byl výrazně mladší. Mělo by jít o chlapce ve věku okolo sedmi let! Vysoký byl 130 centimetrů, také on byl oblečený celý v černém. Lidé, kteří se stali svědky útoku, mají kontaktovat policii prostřednictvím linky 158.

