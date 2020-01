Zpět

Do industriálního areálu Dolních Vítkovic na festival Colours of Ostrava, který se koná od 15. do 18. července, dorazí americká rocková skupina The Killers. K největším českým lákadlům bude patřit Vladimír Mišík. Na letošním ročníku vystoupí přes 120 zahraničních a domácích kapel všech žánrů.