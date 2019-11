Manželé Jana a Petr se přišli povozit i s dětmi 4. září 2016. Jen co se kolotoč zastavil, dcera a syn odešli, o to se snažili i rodiče. Jenže z atrakce nakročili do prázdna!

„Najednou byl pád. Myslela jsem si, že mě pohltila zem,“ řekla u soudu žena, která si při pádu zlomila obě nohy a má trvalé následky. S manželem se totiž propadla pod rošt kolotoče.

„Z usazení není rošt možné jednoduše vyhodit. To musel být vysazený ze svého původního místa, a nebýt řádně usazen,“ vypověděl znalec. Vyloučil zcela možnost, že by byl důvodem pádu samotný rošt. Ten shledal neporušený.

Kolotoč netočil, obědvali jsme

Manželé tvrdí, že za to může obsluha kolotoče, za něhož zodpovídá provozovatel atrakcí. „Obsluhujeme je jen já a můj otec, nikdo jiný. Tyto lidi jsme nevozili. Nevím, jak se tam dostali. Byla polední pauza, atrakce byly mimo provoz,“ tvrdila dcera obžalovaného.

I provozovatel lunaparku Václav T. je přesvědčen o své nevině. Nikdy by prý nenechal jedoucí atrakci bez dozoru. „Když se ti lidi propadli, měli jsme právě polední pauzu a byli jsme v maringotkách. Lunapark byl mimo provoz. Zavřeny byly všechny atrakce. Vina na naší straně tedy není,“ tvrdil u soudu.

délka: 03:54 Video Principál Václav T. (68) se cítí nevinný. Karel Janeček

To ale namíchlo na atrakci zraněnou ženu. „Tak to my jsme si ho asi spustili sami,“ opáčila a soudu popsala, že dodnes trpí bolestmi nohou, na nichž nemůže déle stát. Rozsudek se očekává po novém roce.