Býk

Odpoutejte se od všech starostí, které vás jen zatěžují. Neberte se moc vážně, mohli byste být urážliví. Dejte věcem volný průběh a snažte se nezaplést do hádky na pracovišti a poté doma. Byla by to škoda a zkazili byste si celý den. Uvažujte!