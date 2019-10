Kšeft snů si vymyslel provozovatel česko-těšínské restaurace Šimon S. Uvedl do provozu zařízení k čistění denaturované lihové směsi, kterou dovážel z Polska. Dovezl si, přefiltroval a prodával čistý špiritus, někdy až s 90 procenty alkoholu.

Nebyl sám, kdo se podílel na dovozu nejméně 147 tisíc litrů denaturáku z ciziny, čímž stát ochudil na daních asi o 45 milionů. Jako prvního přibral do party kamaráda z dětství Roberta.

„Dělal jsem na stavbě. Šimon mi nabídl, že bych si mohl přivydělat nějaké peníze. Něco prý vozit. Tak jsem mu na to kývl. Tak to zpočátku i bylo,“ řekl Robert u Krajského soudu v Ostravě. Postupně se seznamoval s tím, jak celý pofiderní obchod probíhal.

Litr za 32 korun

Vozili z Polska denaturovaný líh, vyčistili, nalili do kanystrů a prodávali. Litr za 32 korun. „Nechal na mě všechno. Jen řekl: »Objednej nějaké zboží.« To on tomu tak říkal. Denaturák jsem složil, a zapojil hadice, nalil do kanystru,“ popsal soudu.

Pro líh si potom jezdili zákazníci. „Finance si řešil Šimon sám. Mě platil 16 tisíc měsíčně na ruku. Na vině je on. Ne já a spoluobžalovaní Patrik a Adrian. Šimon si měl řešit své věci vůči státu sám,“ prohlásil.

Šimon u soudu vypovídat odmítl. Jen při výpovědi Roberta dělal posměšky. O své vině nejsou přesvědčeni spoluobžalovaní Patrik a Adrian. Ti se obchodu s lihem věnovali pouze dva měsíce. Celý obchod běžel dva roky.