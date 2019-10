V Česku je evidován největší počet znásilnění za posledních 10 let. Vyplývá to z veřejně dostupných statistik na stránkách Policie ČR. Ta evidovala do konce srpna tohoto roku celkem 525 znásilnění. Za prvních osm měsíců v roce jde o nejvyšší číslo od roku 2009. Odborníci se domnívají, že ženy se přestaly bát a začínají znásilnění více nahlašovat. Bývalá šéfka pražské mravnostní kriminálky Alena Kolářová říká, že je to kvůli nové legislativě, která více chrání obětí, a lepší práci policie.