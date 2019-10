Váhy

Jakmile přijdete do práce, vrháte se do všech povinností. Kolegům je to divné, protože si jindy dáváte více prostoru na regeneraci. Nějak máte pocit, že je nutné dát všechno do pořádku hned, jinak se to na vás nakupí. Milé Váhy, děláte chytrý krok!