Již devětkrát trestaný muž se zmíněného dne propil téměř do bezvědomí, jako je jeho zvykem. „Potom mi volal, že se pokouší o sebevraždu,“ řekla družka odsouzeného, jemuž v osudný den v žilách kolovaly 4 promile.

Muže v opilosti napadl děsivý plán, vydal se vrávoravým krokem ke sporáku, u něhož pustil všechny čtyři hořáky, a čekal, až se po bytě rozšíří plyn.

Družka zakročila



„Volal mi, že pustil plyn, podle mě se jen snažil, abych se vrátila domů, byli jsme rozhádaní. Byla to demonstrativní sebevražda. Nechtěl nám to vyhodit do luftu,“ dodala družka.

délka: 01:19 Video Se 4 promile pustil plyn a čekal. Mohl zabít 21 sousedů. Karel Janeček, Blesk

Ta naštěstí včas přivolala strážníky, jimž se podařilo do bytu dostat, plyn zastavit, a zabránit tak veliké tragédii v případě, že by unikající plyn vybuchl.

„Je mi to všechno strašně líto. Mrzí mě, co se stalo. Výbuch jsem si nepřál, nikomu jsem ublížit nechtěl a ani to dál neplánuji. Děkuji soudu, že mi dal ještě jednu šanci,“ vyznal se odsouzený, a ještě v soudní síni udělený podmíněný trest pokorně přijal.