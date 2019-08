Rorýs obecný, který patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů, dělá společnost zdravotníkům a pacientům už léta. Ptáci se uhnízdili se pod střechou v otvorech pro odvětrávání.

„Sídlí u nás desítky ptáků, bereme je jako neodmyslitelnou součást nemocnice,“ popsal s úsměvem na tváři Rostislav Franek, vedoucí provozně technického oddělení nemocnice.

Pozdrželi rekonstrukci

Hýčkají si je zde natolik, že jim dokonce přizpůsobili rekonstrukční práce na fasádě nemocnice, které začaly v červnu.

„Pokud by u nás rorýsi nehnízdili, byla by budova A zateplena do konce července. Abychom ptáky nerušili, stavební práce jsme až do 10. srpna přerušili. Proto se lešení v horních patrech mohlo postavit až tento týden,“ dodal Franek.

Upravili jim hnízdiště

Opeřencům se přizpůsobil nejen harmonogram prací, ale i některé stavební úpravy, protože pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště.

„Odvětrávací otvory zůstávají, ale dle pokynů ornitologů už nebudou vybaveny mřížkou, aby se zde rorýsi mohli opět pohodlně uhnízdit,“ uvedla mluvčí Radka Miloševská.

„Plasty okolo každého větracího otvoru musíme navíc mechanicky zdrsnit tak, aby se ptákům dobře přistávalo,“ doplnil Rostislav Franek.

Zaměstnanci i pacienti tak budou mít i nadále možnost pozorovat akrobatické kousky těchto opeřenců s excelentními leteckými schopnostmi.