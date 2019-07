Beran

Nadřízený je stále ostrý jako břitva a klade na vás veliké nároky. Minulý týden to ještě šlo, ale nyní se vám energie ztrácí do neznáma. Nic si z toho nedělejte a zbytečně se nestresujte. Však ono se to vytříbí. V tom vám pomohou nejbližší.