„Orlová chce mít stejně jako okolní města své logo. Logo a logotyp by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Budou používány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích a podobně,“ vysvětlila mluvčí radnice Nataša Cibulková.

Logo by se mělo skládat z grafického symbolu a mělo by být doplněno slovem.

Do prvního kola musí autoři své návrhy odevzdat na papíru formátu A4 v základním barevném a černobílém provedení, a to v rozměru 15 x 15 centimetrů a ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 krát 1,5 centimetru.

Co tím chtěl autor říci

„Soutěžící musí připojit ke každému návrhu krátkou písemnou informaci o tom, co chtěli svou prací zdůraznit a jaká je symbolika návrhu ve vztahu k městu,“ doplnila Cibulková.

Do druhého kola pak po posouzení komisí pro média postoupí maximálně pět návrhů. Vítěze vyberou radní města.

Návrhy bude město přijímat do konce července. Návrhy do druhého kola pak budou muset vybraní soutěžící doručit do konce srpna. Soutěžící, který postoupí do druhého kola soutěže, dostane odměnu 2000 korun. Autor vítězného návrhu honorář 10 tisíc korun.